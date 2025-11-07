La presidenta de la Cámara de Comercio del estado Nueva Esparta, Raquel Uribe, expresó que el mes de diciembre «es la temporada de oro» para la isla de Margarita, pero la fecha de arranque es después del 24 de ese mes.

En ese sentido, comentó que a las personas les encanta ir a la localidad a celebrar el Año Nuevo y sumó que el sector comercio está en constante comunicación con los representantes de las diversas Cámaras de la entidad.

Manifestó que «hay grandes expectativas» en la temporada decembrina, puesto que «hay hoteles que para el cierre de año ya tienen el 100% de ocupación», mientras que otros están trabajando en eso.

Raquel Uribe consideró que después del 24 de diciembre hasta el 15 de enero de 2026 «tendremos gran actividad comercial, porque tenemos unos centros comerciales de altísima gama, que ofrecen experiencias de compra adaptadas a los nuevos hábitos de consumo».

Señaló en Unión Radio que considera que el movimiento este año será mejor que el de 2024 y añadió que los anaqueles en la entidad «están llenos de productos de bodegón, de productos de cualquier naturaleza».