Los mejores 10 momentos en el Día de Jackie Robinson

Los homenajes serán más prominentes en el terreno de juego. Todos los jugadores y personal uniformado de los equipos de Grandes Ligas continuarán la tradición de usar el número 42 de Robinson durante los partidos del martes, con cada club usando un “42” de color azul ‘Dodger’ independientemente de los colores normales del equipo. Los jugadores, managers, coaches y umpires también llevarán un parche con el “42” en el lateral de sus gorras.

Además, los beisbolistas vestirán camisetas de Nike “Breaking Barriers” durante las prácticas de bateo, y se utilizarán bases conmemorativas y tarjetas de alineación especiales en cada partido. Para los fanáticos, medias azules y otros artículos enfocados en Robinson estarán disponibles para su compra en las tiendas de los estadios.

Entre otros planes, habrá un video de homenaje a Robinson previo al juego en cada estadio, producido por MLB Network y con la participación de la exjugadora de softbol profesional, AJ Andrews. El video también se reproducirá en MLB.com, LasMayores.com, MLB Network, las plataformas sociales de MLB y en otros lugares.

¿Por qué Jackie Robinson tiene dos placas del Salón de la Fama?

Fuera del terreno, MLB organizará el martes un evento de voluntariado en la oficina de la liga en Nueva York, en el que los participantes prepararán 200 kits de higiene para ser donados a Henry Street Settlement en apoyo de su programa CONNECT, que brinda ayuda a las personas que enfrentan desafíos de salud mental.

Mientras tanto, los participantes en los programas locales de “Nike Reviving Baseball in Inner Cities” recorrerán el Museo Jackie Robinson en Nueva York, para aprender más sobre el legado de Robinson. Los invitados a dicho evento incluyen al Comisionado de MLB, Rob Manfred, Rachel Robinson, el presentador de MLB Network y exjugador Harold Reynolds y los exlanzadores de los Yankees CC Sabathia y Dellin Betances, ambos miembros del Programa de Embajadores del Comisionado.

Otros aspectos destacados del martes incluirán programación relacionada con Robinson durante todo el día en MLB Network y modos de juego de “MLB The Show” que honran el legado de Robinson.

El debut de Jackie: un momento trascendental

Reynolds reportará desde el Museo Jackie Robinson en el programa “MLB Central” de MLB Network (10 a.m. ET) y nuevamente en “MLB Tonight” (5 p.m. ET). Como parte de la cobertura desde el Estudio 42, Reynolds entrevistará a cinco exalumnos de MLB Develops que ahora son todos jugadores de béisbol de la División I universitaria y usan el Nro. 42 para honrar a Robinson. Ellos son Alton Davis II (Universidad de Georgia), Troy Sanders (Universidad Grand Canyon), RJ Austin (Universidad de Vanderbilt), Oliver Service (Universidad de Texas) y Eddie King Jr. (Louisville).

Finalmente, el Complejo de Entrenamiento Jackie Robinson de MLB, que una vez fue el hogar primaveral de los Dodgers en Vero Beach, Florida, será sede de un juego de equipos de ligas menores entre los Clearwater Threshers y los Palm Beach Cardinals en el histórico Holman Stadium. Las puertas abren a las 5 p.m. ET, y el primer lanzamiento está programado para las 6:42 p.m. ET.

El partido, organizado por MLB, el Complejo de Entrenamiento Jackie Robinson y el United Way del Condado de Indian River, recauda dinero para apoyar programas y servicios vitales en el Condado de Indian River.

MLB estableció formalmente el 15 de abril como el Día de Jackie Robinson en el 2004, para conmemorar el día en que Robinson debutó con los Dodgers en 1947 para romper así la barrera racial.