En el vibrante estadio de futbolito de Tumeremo, Guayana Esequiba, más de siete mil pequeños de cientos de comunidades de la parroquia se congregaron para una explosión de alegría.

Miembros de la Fundación Unción Profética Sion (UPS), fieles a su tradición, convirtieron el Día del Niño en una fiesta inolvidable con juguetes, colchones inflables, cotufas, pinta caritas, juegos, dibujos y golosinas, todo bajo el sol radiante del municipio Sifontes.

Desiret Guzmán, directiva de esta organización de gestión social integral, resaltó el espíritu de la iniciativa: “No solo ofrecemos juegos y actividades recreativas, sino lo esencial: la entrega de juguetes”. Contó con el respaldo del Gobierno nacional, a través del presidente Nicolás Maduro, un gesto agradecido por las familias presentes. UPS se enfoca en revisar, rectificar y reimpulsar acciones para los más vulnerables en Tumeremo.

Apertura con Oración

El pastor Antonio Montero abrió el evento elevando sus manos al cielo con una oración y meditación en Mateo 19:14: «Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos». Exhortó a padres y representantes: “Se acerca el día en que Dios nos pedirá cuentas, especialmente por nuestros hijos”.

Voces del pueblo sumaron emoción. Rosa Vallé, del sector La Montañita, testimonió las labores de UPS: desmalezamiento, mantenimiento escolar, apoyo deportivo y ayuda en salud.

Solimar Hernández, de La Bombita, valoró alumbrados públicos y protección a ancianos y discapacitados. Génesis Salazar añadió: “Los niños anhelan esta fecha, sobre todo cerca de Navidad, cuando muchos padres no pueden regalar un juguete”.

Planes Futuros

Desiret Guzmán cerró con optimismo: “Para el próximo año trazamos más actividades en comunidades, con apoyo del Gobierno nacional y empresas locales”. Así, UPS no solo regala juguetes, sino esperanza en Tumeremo.