Lo que comenzó como un proyecto de vida en el extranjero terminó en tragedia para dos oriundos de La Cañada de Urdaneta, del estado Zulia.

Alyna Boscán Muño y Gustavo Ramos Rincón perdieron la vida la tarde del pasado sábado en un apartamento de la Región Metropolitana de Chile, en un hecho que las autoridades chilenas califican preliminarmente como un feminicidio-suicidio.

La escena fue descubierta por el hijo de Ramos en una vivienda de la comuna de Santiago. Según las autoridades, Alyna fue atacada mortalmente en el tórax; posteriormente, Gustavo se habría quitado la vida con la misma arma blanca que aún sostenía al ser localizado.

Más allá de la escena física, los testimonios de allegados revelaron una realidad sombría: un entorno de violencia doméstica donde Alyna era la principal víctima. Hoy, su pueblo natal en el Zulia llora una pérdida que enluta a dos familias y evidencia la vulnerabilidad de las mujeres incluso lejos de sus fronteras.