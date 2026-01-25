El presidente cubano Miguel Díaz-Canel lideró este sábado una jornada de maniobras castrenses junto a altos mandos militares, en el marco de las actividades de defensa nacional impulsadas por las crecientes tensiones con Estados Unidos.

«Estos ejercicios adquieren una relevancia clave en el contexto actual, frente a la ofensiva hegemónica del gobierno estadounidense», declaró Díaz-Canel, aludiendo al ataque de Washington el 3 de enero en Caracas, que culminó con la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Durante el día, el mandatario presenció un simulacro táctico en una unidad de tanques en La Habana, compartió con estudiantes universitarios en prácticas de tiro y combate, y visitó una base de defensa antiaérea. «Es vital este nivel de preparación en estos tiempos; debemos estar listos de verdad», enfatizó Díaz-Canel, en su rol como jefe del Consejo de Defensa Nacional (CDN).

Esta es la tercera semana consecutiva dedicada a tales actividades, que incluyen ensayos de emboscadas, instalación de minas, protección civil y entrenamiento en sanidad militar y contra armas de destrucción masiva.

La semana previa, el CDN aprobó «planes y medidas» para transitar al «Estado de Guerra», sin detalles públicos en medios oficiales. Dos semanas después de los eventos en Venezuela, La Habana ha endurecido su retórica contra Washington; en un homenaje a los militares caídos en Caracas, Díaz-Canel afirmó: «No hay rendición ni claudicación posible» ante una eventual agresión estadounidense.