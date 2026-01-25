La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este sábado que la unión nacional es una «necesidad imperante» para garantizar la paz, al invitar a un «verdadero diálogo político» tres semanas después del ataque militar estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Es ahorita una necesidad imperante, la unión nacional para cuidar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo», expresó Rodríguez durante una jornada de atención en una comunidad de La Guaira afectada por la operación de Washington. Transmitida por Venezolana de Televisión, la visita incluyó instrucciones para proveer viviendas a 64 familias damnificadas.

«No puede haber diferencias políticas ni partidistas cuando se habla de la paz del país», afirmó la mandataria, quien subrayó: «Diversidad existe, pluralidad existe, diferencias existen, pero hay valores supremos como la paz que nos tiene que unir».

Rodríguez reveló que el viernes solicitó a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, «activar todos los espacios» para el encuentro político. «Tenemos que institucionalizar la política y la política tiene que ser para la paz, para la independencia», justificó.

El viernes, durante la instalación del Programa para la Convivencia y la Paz, propuso un diálogo con sectores «coincidentes» y «divergentes» que genere «resultados concretos e inmediatos». En respuesta, Jorge Rodríguez anunció en Telegram la activación inmediata del Consejo Nacional de Soberanía y Paz –creado en septiembre ante el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe– para emprender el diálogo en este «momento complejo».