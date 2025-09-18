La planta de procesamiento de gas Cardón IV, en el estado Zulia, produce anualmente, en promedio, unos 580 millones de pie cúbicos de gas natural, que van destinados a satisfacer el 35% del mercado interno, indicó Rubén Pérez, integrante de la Gerencia de Hidrocarburos del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

El especialista destacó que esta producción, la cual se ha realizado durante diez años sin incidentes de daños ambientales o de seguridad, «es importantísima para el día a día energético» del país y que la empresa abarca el «suministro de gas natural de todo el Centro-Occidente del país2.

Pérez detalló que la producción de Cardón IV, empresa que fue creada hace una década con participación accionaria de las energéticas europeas ENI, de Italia y Repsol, de España, representa el 15% de la producción total venezolana.

El especialista puntualizó que lo producido en la planta atiende a la industria petroquímica, termoeléctricas, refinación de petróleo y el gas doméstico e industrial en el estado Zulia, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, dijo en entrevista para Unión Radio.