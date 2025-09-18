Dos hombres fueron arrestados por oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) en diferentes municipios, acusados de cometer abuso sexual contra menores de edad. Los hechos tuvieron lugar en los municipios: Jesús Enrique Lossada y Machiques de Perijá, donde las víctimas son una niña de 11 y otra de 6 años.

En Machiques, a partir de una denuncia inicial por violencia intrafamiliar, se descubrió que José Gregorio Fernández Cortéz, de 40 años, abusaba sexualmente de su hijastra.

Según la pequeña, su padrastro la amenazaba con quemarla viva si revelaba lo que ocurría, situación que mantuvo en secreto hasta ser atendida por los oficiales. La denuncia inicial fue planteada por la madre de la menor, quien también sufría violencia verbal y física.

En otro caso, en el sector El Colorado, municipio Jesús Enrique Lossada, fue detenido Vinicio Jesús Villalobos, de 41 años, tras ser señalado por presuntamente cometer actos lascivos en contra de su sobrina de seis años.

Ambos detenidos permanecen bajo custodia policial y fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Las niñas recibieron atención médica inmediata y sus informes fueron entregados a las autoridades para continuar con la investigación y aplicar la justicia correspondiente.

Este tipo de casos reflejan la importancia de la denuncia oportuna y la actuación coordinada de las autoridades para proteger a los menores y garantizar su bienestar.