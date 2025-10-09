Este miércoles por la noche, Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, informó oficialmente sobre la detención de una persona en la isla Margarita por publicar un mensaje en redes sociales que decía: «bienvenidos los barcos ‘gringos'», en evidente referencia a la presencia militar estadounidense en aguas cercanas al país.

El detenido, cuya identidad no fue revelada, fue arrestado en la isla caribeña de Margarita, parte del estado Nueva Esparta. Cabello explicó en su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión que esta detención es parte de una «versión nueva del Tun Tun navideño», término que hace alusión al sonido característico de golpes en puertas utilizadas durante operativos policiales masivos para capturar a supuestos opositores o críticos del gobierno.

El funcionario calificó de «miserables que no tienen patria» a quienes, según él, piden una invasión extranjera en Venezuela y ratificó que «no hay bombas solo matachavistas», en referencia a conflictos internos y acusaciones de terrorismo gubernamental.

El presidente Nicolás Maduro, por su parte, afirmó que el país está cada vez más preparado para defender sus territorios de posibles agresiones provenientes de Estados Unidos, país que mantiene una flota de al menos ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el mar Caribe, además de más de 4,500 soldados, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Maduro y Cabello insisten en que la presencia militar estadounidense responde a un intento de imponer un «cambio de régimen» y colocar un «gobierno títere» en Venezuela, por lo que han endurecido las medidas represivas contra quienes expresan simpatía o apoyo a estas fuerzas extranjeras.

Estas declaraciones y acciones forman parte de una escalada de tensiones que mantiene la región en alerta frente a la actividad militar estadounidense y la reacción firme del gobierno venezolano para reprimir cualquier disidencia interna que señalen como colaboracionista.