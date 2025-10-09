El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una iniciativa liderada por el senador demócrata Adam Schiff para paralizar la campaña militar que el presidente Donald Trump inició en aguas del Caribe con el objetivo de frenar el narcotráfico hacia su país.

La resolución fue derrotada por 51 votos en contra frente a 48 a favor, con un amplio respaldo entre los republicanos que defendieron la autoridad presidencial para llevar a cabo acciones militares contra las amenazas que, según Washington, representan los narcotraficantes que usan lanchas para transportar drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.

Desde el inicio de esta operación el pasado 2 de septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses han destruido al menos cinco embarcaciones y causado la muerte de 21 personas acusadas de tráfico de sustancias ilegales.

El texto de la resolución destacaba que la Constitución estadounidense establece la capacidad exclusiva del Congreso para declarar una guerra y recordaba que no se ha dado tal autorización ni para el uso de fuerza. Sin embargo, Trump declaró formalmente que EE.UU. está comprometido en un «conflicto armado no internacional» contra los cárteles del narcotráfico para justificar legalmente sus ataques.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la iniciativa como «peligrosa» y afirmó que el presidente no necesita autorización congresional para proteger a Estados Unidos de estas amenazas.

La campaña militar en el Caribe, que involucra al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4,500 soldados, refuerza la presencia estadounidense en una región geopolíticamente delicada y genera tensiones con Venezuela, acusada por Washington de ser epicentro del narcotráfico.

Este rechazo del Senado implica que la administración Trump mantiene libre el uso de la fuerza en esta campaña, mientras se mantienen los debates sobre la legalidad y las consecuencias políticas de estas acciones.