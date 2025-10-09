El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó este miércoles la fortaleza y preparación del país para enfrentar cualquier ataque de Estados Unidos, cuyo gobierno acusó de buscar «una guerra en el Caribe y Suramérica» para imponer un «gobierno títere» a través de un cambio de régimen.

Maduro declaró en un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) que, si Estados Unidos «amenaza, más trabajamos; si atacan, responderemos», pero que el país continuará laborando por la salud, educación y vida de su pueblo. «Los venezolanos están cada vez más preparados para defender el suelo sagrado de Venezuela», afirmó el mandatario, denunciando que el imperialismo estadounidense pretende robarse los recursos naturales como petróleo, gas y oro.

En respuesta al incremento de la presencia militar estadounidense en aguas caribeñas, donde operan al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4,500 soldados, Venezuela activó el «Plan Independencia 200» en los estados norteños La Guaira y Carabobo. Este despliegue incluye a milicias populares y tiene como objetivo proteger puntos estratégicos, como puertos, aeropuertos e infraestructuras esenciales.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, mencionó que estas maniobras buscan anticipar una posible «agresión militar» de Estados Unidos, enfatizando que aunque no busca generar alarmismo, es imprescindible prepararse ante la «irracionalidad del imperialismo norteamericano».

Con esta estrategia, Venezuela busca mantenerse dos pasos adelante frente a las amenazas militares, reforzando la seguridad nacional y la defensa de su soberanía en medio de una tensión creciente con Washington.