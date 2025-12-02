La tarde del domingo en La Victoria, municipio Bolívar del estado Yaracuy, una reunión entre dos hombres terminó en tragedia cuando una discusión por comentarios inapropiados escaló a violencia mortal.

Pedro José Arteaga Moreno, de 68 años, fue asesinado por su compañero de tragos, el joven José Pastor Garfides Torres, de 18 años, quien le propinó un machetazo fatal.

Según informó el comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, la víctima y el agresor consumían bebidas alcohólicas juntos cuando iniciaron una pelea. Molesto por los comentarios del sexagenario, Garfides tomó un machete y asestó una herida mortal a Arteaga para luego huir del sitio.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Felipe lograron capturar al agresor en las inmediaciones del lugar poco después del crimen. Tras su arresto, Garfides quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Este caso es uno más que refleja la violencia que puede surgir en situaciones de convivencia afectadas por el alcohol y desacuerdos intensos, y ha movilizado a las autoridades a actuar con rapidez para esclarecer los hechos y detener al responsable, consideró el alto jefe de la policía judicial.