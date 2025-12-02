La parroquia Punta Gorda, estado Zulia amanece de luto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Yoleidi Laforgia González, de 35 años, en su vivienda del sector Majagua, el sábado 29 de noviembre.

Vecinos alertaron a las autoridades al descubrir el cadáver con heridas graves en la cabeza, presuntamente causadas por un bate en manos de su compañero sentimental, quien escapó tras el ataque mientras los tres hijos de la víctima permanecían en otra habitación de la casa.​

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al lugar para acordonar la zona y recolectar evidencias clave, como rastros biológicos y el objeto homicida.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Cabimas, donde la autopsia confirmó la brutalidad del crimen, clasificado preliminarmente como femicidio por violencia de género.​

Las investigaciones avanzan para determinar el móvil, aún desconocido, y localizar al fugitivo, principal sospechoso según testigos y reportes iniciales. La tragedia deja en orfandad a tres menores que residían con su madre, intensificando el llamado a fortalecer medidas contra la violencia intrafamiliar en la región. Autoridades piden colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.