El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, calificó este martes como un «importante día para la paz» la llegada a Moscú del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien estará acompañado por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Esta delegación busca avanzar en la agenda de paz propuesta por Trump para el conflicto en Ucrania.

Dmítriev resaltó que el “equipo que hizo realidad el acuerdo de paz en Gaza estará en Moscú para impulsar la agenda de paz de Trump en Ucrania”, horas antes de que Witkoff se reuniera con el presidente ruso Vladímir Putin. Según fuentes oficiales, Kushner también forma parte de la comitiva estadounidense.

La visita se da luego de que Witkoff mantuviera el domingo negociaciones con una delegación ucraniana en Estados Unidos y una videoconferencia con los presidentes Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron. Además, llega en un contexto en que el Estado Mayor ruso informó sobre la toma del estratégico bastión de Pokrovsk, parte de la ofensiva rusa iniciada en octubre de 2023.

Putin defendió la postura del enviado estadounidense frente a acusaciones de ser demasiado complaciente con Rusia, señalando que esto es parte natural de las negociaciones diplomáticas. La reunión con Witkoff, confirmada para la tarde del martes, representa un nuevo capítulo en los esfuerzos internacionales para buscar una solución pacífica al conflicto que ha afectado Europa desde 2023.