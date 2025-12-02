El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desafió este lunes la advertencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el espacio aéreo venezolano permanecería cerrado. Petro ordenó «restablecer el servicio aéreo civil» con Venezuela, subrayando que Estados Unidos no tiene derecho a imponer restricciones sobre el espacio aéreo de otro país.

«EE. UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo. Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos, no de barbarie», expresó Petro en la red social X.

Desde el sábado pasado, Trump anunció en Verdad que el espacio aéreo venezolano estaría completamente cerrado, destacando una tensión creciente entre Washington y Caracas, en medio de un gran despliegue militar estadounidense en el Caribe.

A pesar de las advertencias de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. para extremar precauciones sobrevolando Venezuela y el sur del Caribe, aerolíneas colombianas como Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines, y las venezolanas Avior y Conviasa mantienen operaciones normales.

En respuesta, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron permisos a varias aerolíneas internacionales, incluyendo Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, acusándolas de sumarse a «acciones de terrorismo» promovidas por Estados Unidos.

Navegación aérea

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia confirmó que el espacio aéreo venezolano «permanece plenamente abierto y operativo, sin restricciones que afecten la navegación aérea civil». El organismo rechazó declaraciones no coordinadas por autoridades venezolanas que generan confusión en el sistema aéreo.

Petro cuestionó la base legal del cierre aéreo impuesto por Trump y pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que convoque una reunión para considerar el cierre «completamente ilegal». Además, afirmó que ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de cualquier país.

La tensión en la región persiste desde agosto, cuando Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, maniobra que Venezuela considera una amenaza para su soberanía y estabilidad política.