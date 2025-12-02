El papa León XVI invitó este domingo a líderes de distintas religiones a trabajar por la paz y a que los jóvenes «cambien el rumbo de la historia», en varios encuentros durante su segunda jornada de visita a Líbano, donde crece la preocupación por la situación en el sur del país debido a los bombardeos de Israel, pese a la tregua vigente.

Un papa prudente, que evitó mencionar en detalle los conflictos de Oriente Medio, centró sus discursos en transmitir que la paz es posible. Lo hizo tanto en su encuentro con la comunidad católica libanesa como en un acto interreligioso con cristianos y musulmanes.

«A veces, la humanidad mira al Oriente Medio con inquietud y desaliento, ante conflictos tan complejos y prolongados. Sin embargo, en medio de estas luchas, se puede encontrar esperanza y aliento cuando nos centramos en lo que nos une: nuestra humanidad común y nuestra creencia en un Dios de amor y misericordia,», dijo el papa ante los líderes religiosos.

Mar Ignazio Efraim II, patriarca de Antioquía y cabeza de la Iglesia sirio-ortodoxa, expresó que enfrentan «un feroz enemigo israelí que acelera la migración forzosa de muchos», y resaltó la delicada situación actual en la región.

El pontífice estadounidense destacó que, aunque la coexistencia parezca lejana, el pueblo libanés es un recordatorio poderoso de que la unidad, la reconciliación y la paz son posibles, aun abrazando diversas religiones.

Beirut

En Bkerke, frente al patriarcado maronita, miles de jóvenes pidieron «paz» como prioridad. «Vivimos en un país sin estabilidad, ni seguridad ni economía», expresaron, manifestando temor por una posible nueva guerra a pesar de la tregua firmada hace un año.

Dirigiéndose a estos jóvenes, el papa les animó a «cambiar el curso de la historia» y construir un mundo mejor, resaltando que son el presente y futuro, con capacidad para superar las divisiones y fomentar la paz.

Este martes, el papa visitará el lugar de la explosión de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, un símbolo de heridas abiertas en Líbano, y celebrará una misa en el paseo marítimo antes de regresar a Roma, concluyendo así su primer viaje internacional.