Del 29 de julio al 2 de agosto, el Parque Miranda – Gimnasio “Papá Carrillo” de Caracas fue escenario del XXXIII Campeonato Internacional Copa Simón Bolívar, uno de los eventos más emblemáticos del karate en el país. Esta edición reunió a atletas de distintas regiones y países, en una competencia de alto nivel técnico y espíritu deportivo.

El Dojo Keishin Kai Piar, con sede en Upata del estado Bolívar, se hizo presente con una delegación comprometida, dejando en alto el nombre de su región y de la organización a la que pertenecen, Ryu Ho Kan Internacional.

Logros destacados

Lilmary Brito, quien obtuvo el puesto 16 en la modalidad de Kata individual, demostrando temple y crecimiento técnico ante una exigente categoría.

Arahan Viaminte, quien logró posicionarse en un meritorio 7.º lugar en Kata individual de su categoría, destacando por su fortaleza y determinación en cada enfrentamiento.

Ángel Ferrer, quien brilló al conquistar la medalla de bronce en Kata Individual U21 y se consagró además con la medalla de oro en la modalidad de Kata por equipos, siendo pieza clave en el desempeño grupal.

Estos jóvenes atletas son orgullo del Dojo Keishin Kai Piar, y forman parte activa de la Organización Ryu Ho Kan Internacional, la cual se alzó con el segundo lugar por organizaciones en esta importante cita marcial.

La participación en la Copa Simón Bolívar no solo representa una competencia, sino también un encuentro de culturas y valores del karate-do, que fortalece el espíritu de superación, respeto y disciplina.

Desde Keishin Kai Piar, se extiende un especial agradecimiento a los sensei, padres y representantes que acompañan y respaldan el camino de estos atletas, así como a toda la comunidad de Ryu Ho Kan Internacional por su unidad y compromiso.

Con estos logros, queda demostrado que la constancia, la preparación y el trabajo en equipo continúan siendo el camino para alcanzar la excelencia marcial.