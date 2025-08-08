Instagram ha introducido oficialmente la función de reposts, la cual permite a los usuarios volver a publicar cómodamente cualquier contenido público, incluidos fotos y reels, así lo confirmó hoy la revista Wired.

Esta opción, que llega después de 15 años de espera, se anticipó a través de rumores y se presenta como una alternativa a los métodos informales utilizados anteriormente, que incluían aplicaciones de terceros y capturas de pantalla con menciones de los autores originales.

El funcionamiento de los reposts en Instagram es similar al visto en otras redes sociales como Threads, Twitter (ahora conocido como X) y TikTok. La opción se activa mediante un ícono con dos flechas superpuestas. Una simple pulsación permite republicar un carrete de fotos o videos en el perfil del usuario, asegurando que se incluya una mención al autor original. Además, se habilitará una sección dedicada a reposts en la página personal de cada usuario, donde se recopilarán todas las fotos y carretes que haya compartido.

Instagram comenzó como una plataforma centrada en la creación de contenido original, animando a los usuarios a publicar sus propias imágenes y videos. La idea era que, a diferencia de otras redes como Facebook o Twitter, el feed se llenara de contenido viral generado por los mismos usuarios. La falta de una función de republicación aspiraba a incentivar la creación de contenido propio.

Sin embargo, el panorama ha cambiado considerablemente desde el lanzamiento de la red social. La reciente incorporación de los reposts parece ser una respuesta a la competencia creciente de plataformas como TikTok, donde el contenido viral ha cobrado una mayor relevancia.

Esta nueva función refleja un cambio en la estrategia de Instagram, que busca adaptarse a las expectativas y hábitos de los usuarios en un entorno digital en constante evolución.