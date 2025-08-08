La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió la convocatoria de participación en los procedimientos de oferta pública destinados al otorgamiento de los bloques de frecuencia CC’ DD’ FF’ GG’ en todo el espacio geográfico nacional.

El organismo detalló que desde el 11 de agosto hasta el 18 del mismo mes los interesados podrán adquirir el pliego de condiciones generales en la sede de la Comisión Nacional, ubicada en Las Mercedes, Caracas.

Conatel señaló que el proceso busca ampliar y desarrollar nuevas tecnologías en los servicios de telecomunicaciones.

Las personas que aspiren a ser precalificadas y participar en la subasta pública deberán cumplir con los requisitos técnicos, económicos y legales establecidos en el correspondiente pliego de condiciones generales, el cual tendrá un costo de mil dólares, pagaderos en bolívares al valor de la tasa del Banco Central de Venezuela.

Luego de retirar el pliego, los interesados deberán consignar los requisitos el 21 de agosto, en un acto público que se realizará en la sede de la Bolsa de Valores de Caracas.

“La Comisión de Oferta Pública, el 05/09/2025, presentará informe de recomendación al Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a fin de establecer y otorgar la cualidad de precalificado a las personas que resulten evaluadas positivamente”, se señala en la convocatoria.

El 10 de septiembre de 2025 iniciarán las rondas de oferta pública del espectro en la Bolsa de Valores de Caracas.

“La subasta iniciará con la consignación por parte de los participantes de sobres cerrados contentivos de la oferta inicial, tomando como monto de arranque un precio base referenciado en el valor indicado en el pliego de condiciones, siguiendo las pautas de ofertas al alza contemplando las siguientes etapas: preapertura, periodo de puja, cierre de ronda y poscierre, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 y siguientes de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”.

La apertura de cada ronda será anunciada en boletines informativos.