Las fortificaciones coloniales conocidas como Los Castillos de Guayana están situadas a más de una hora desde San Félix hasta esta localidad perteneciente al municipio Casacoima, y se encuentran a la orilla del río Orinoco, a la cual se puede llegar tanto por río como por carretera.

Habitantes de esta zona indicaron que las aguas del Orinoco pasaron por encima del único puente que conecta este sector con otras comunidades, dificultando también el libre tránsito de personas que desean visitar el Castillo San Francisco de Asís y el Castillo San Diego de Alcalá, también llamado fuerte Campo Elías.

Los afectados temen que el río continúe creciendo y obligue a desalojar sus hogares, situación que ya ocurre en sectores cercanos como Santa Catalina, Varadero, Tórtola, Sacorocos y 3 Caños, entre otros.

El alcalde Héctor Sosa activó un plan de emergencia en las comunidades más vulnerables, entregando ayuda a los damnificados en forma de medicamentos, mosquiteros, hamacas y alimentos.

Funcionarios de Protección Civil, grupos de rescate, bomberos y voluntarios se encuentran desplegados para asistir a los residentes de cada comunidad y trasladarlos a sitios seguros mientras duren las lluvias y la crecida del río Orinoco.

Situación en Los Castillos de Guayana

En esta comunidad, que cuenta con 143 residentes, personal de Protección Civil, bajo la dirección de Luis Cabrera, realiza un despliegue para atender toda el área, ya que un tramo de la calle principal está bajo las aguas.

Un total de 26 viviendas han sido afectadas por la crecida del río, incluyendo a 51 niños, 57 adultos, 17 adolescentes y 18 adultos mayores. Uno de los lugares más afectados es la calle Topochal, donde habitan 17 familias.

Altos cargos de los grupos de rescate aseguran que la situación está controlada, y que hasta ahora solo se han reportado inundaciones con daños materiales a las propiedades de los damnificados.

También explicaron que las personas afectadas reciben medicamentos, alimentos y otras ayudas necesarias. Además, informaron que las operaciones incluyen la atención y rescate de animales domésticos atrapados en zonas vulnerables.