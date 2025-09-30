El precio oficial del dólar cierra el mes de septiembre en 177,61 bolívares por unidad, tipo de cambio oficial vigente durante este martes, como resultado de un incremento de 1,12 % en comparación con la jornada hábil precedente.

La paridad oficial vigente de la divisa norteamericana registra un aumento de 19,65 % hasta este 30 de septiembre en comparación con valor reportado por el BCV al cierre de agosto.

Por su parte, el euro se cotiza en 208,29 bolívares por unidad, debido a un alza interdiaria de 1,41 %, con una diferencia de 17,27 % sobre el precio de la divisa estadounidense, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV).

En las mesas cambiarias de la banca, los precios para la compra oscilaron entre un mínimo de 174,45 y un máximo de 177,64 bolívares por dólar, mientras que para la venta se movieron entre 175,00 y 181,78 bolívares por unidad.