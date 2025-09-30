El secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, Olger López, informó que las autoridades de la región están en conversaciones con sus contrapartes venezolanas para habilitar el paso de transporte de carga por el puente internacional Atanasio Girardot, conocido también como «Tienditas».

López destacó que la infraestructura de este paso binacional es «la más robusta» de la zona y que, además de gestionar los aspectos logísticos, están buscando extender la franja horaria de tránsito por los puentes internacionales.

El funcionario apuntó a la necesidad de establecer los medios aduaneros necesarios para que el transporte de carga pueda orientarse completamente a través del puente Atanasio Girardot.

En declaraciones a Caracol Radio, el secretario colombiano aseveró que actualmente «hay condiciones que nos limitan» para concretar el transporte de carga, tanto en territorio colombiano como en el venezolano.

El puente «Tienditas» conecta el departamento de Norte de Santander, en Colombia, con el estado Táchira, en Venezuela.