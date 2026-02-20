El tipo de cambio oficial en Venezuela superó los 400 bolívares, ubicándose en 402,33, lo que representa un incremento del 0,90 % respecto a la jornada previa.

De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV), esta cotización será la referencia vigente para todas las operaciones comerciales de este viernes 20.

Pese a que la tendencia al alza se mantiene moderada —con variaciones diarias inferiores al 1%—, el sistema bancario reporta un dinamismo notable en la oferta de divisas.

El Banco de Venezuela (BDV) informó que más de 260.000 clientes naturales han adquirido moneda extranjera a través de su plataforma, totalizando una liquidación de 50 millones de dólares.

Si bien otras instituciones financieras públicas y privadas mantienen activa la venta de divisas, hasta el momento no han hecho públicas las cifras oficiales de sus transacciones.

Cotización del euro

Por su parte, el euro finalizó la jornada en 472,83 bolívares, mostrando un avance marginal del 0,30 %.

Con este resultado, la brecha de valor entre la moneda europea y el dólar estadounidense se situó en un 17,52 %.

En las mesas cambiarias de la banca, el comportamiento durante este 19 de febrero fue mixto.

Los valores oscilaron entre los Bs. 402,60 (+0,31 %) y los Bs. 456,89 (-0,46 %), mientras que los precios se movieron en un rango de Bs. 405,69 (+0,68 %) hasta un máximo de Bs. 498,17, lo que reflejó un ligero descenso del 0,10% en el techo de la cotización.