En el fútbol, el dominio no siempre se traduce en puntos, y la Vinotinto Sub-20 lo aprendió de la manera más amarga. Pese a una reacción eléctrica en el complemento, las dirigidas por Ángel Hualde cayeron 0-2 ante Paraguay, en la segunda jornada del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino.

La derrota en suelo paraguayo deja a las criollas en una posición comprometida, obligándolas a buscar una redención inmediata para no perder el tren que conduce a la Copa del Mundo.

El mazo de la pelota parada

El primer tiempo fue un duelo de ajedrez con poco brillo técnico, donde la precisión local inclinó la balanza. Venezuela sobrevivió inicialmente gracias a los reflejos de Valeria Rebanales, quien desactivó las alarmas tras intentos de Claudia Martínez y Nayeli Torres.

Sin embargo, cuando el descanso ya asomaba, apareció el «latigazo».

Al minuto 43, Nayeli Torres ejecutó un tiro libre magistral que se coló en el primer palo, dejando sin opciones a la guardameta venezolana. Un golpe psicológico justo antes de irse a los vestuarios.

Tras el intermedio, Venezuela mutó. El equipo de Hualde adelantó líneas y cercó el área albirroja. La fortuna, no obstante, le dio la espalda a la Vinotinto.

Al 54, Ailing Herrera vio cómo la defensa paraguaya sacaba un balón casi sobre la línea, mientras que cuatro minutos más tarde, un potente remate de Karlis Durán estremeció el travesaño izquierdo, ahogando el grito de gol.

Cuando mejor jugaba el combinado nacional, un infortunio defensivo sentenció la noche. Una mano en el área de Zoraida Blanco al 75′ permitió que Diana Benítez canjeara un penal por gol, sellando el 0-2 definitivo.

Con este resultado, la Vinotinto queda sin margen de error. La clasificación al Mundial ahora depende de una victoria obligatoria el próximo domingo frente a Ecuador, en la tercera fecha de este hexagonal.

«Venezuela tuvo el volumen de juego, pero Paraguay tuvo la contundencia. Ahora toca pasar la página y enfocarse en la final que representa el duelo ante las meridionales», comentan analistas del torneo.