Con la participación de 27 delegaciones provenientes de los municipios Piar, Angostura del Orinoco, Caroní y Sifontes, en las instalaciones del Gimnasio Hermanas González se llevó a cabo la inauguración de la primera edición de la Cachamay Cup Elite Futsal.

La jornada inició con el desfile de los 500 atletas, quienes serán los protagonistas del torneo, marcharon ante la mirada de los asistentes y autoridades regionales, destacando la presencia de la solemnidad con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Coral Infantil Integrada de Guayana.

Uno de los momentos más emotivos fue la juramentación de los atletas, liderada por el joven Deivis Leomar Farías, de 11 años, quien en nombre de sus compañeros selló el compromiso ético de la competición.

Asimismo, el carisma juvenil se hizo notar durante la elección de la Reina del torneo, representante de la belleza y el espíritu deportivo local.

El evento, que destacó por su alto nivel logístico, contó con la presencia de las autoridades regionales y locales como Pedro Barros, presidente de la Asociación del Fútbol de la entidad, Álex Pantin, presidente de la Fundación Social Cachamay; Omar Goudet, presidente de Idebol y Ricardo Duno, director del Instituto Municipal de Deportes.

Cultura presente en la escena deportiva

El cierre cultural ofreció un espectáculo de primer orden que cautivó a los asistentes de principio a fin, que arrancó con la armonía de la Coral Infantil, seguida de un emotivo tributo a Michael Jackson a cargo del niño Cristian Yánez (categoría Down) con una interpretación llena de talento y energía.

Finalmente, la agrupación Estrellas de Venezuela fue la encargada de sellar la jornada con un vibrante cierre rítmico que puso el broche de oro a la celebración.

Tras el espectáculo, el sonido del silbato marcó el inicio oficial con el primer duelo en la categoría Sub-11. Este torneo, que promete convertirse en un referente del fútbol sala nacional, reunirá a 500 niños atletas en un calendario de 84 partidos para definir a los campeones de cada categoría.