La cotización del dólar oficial se ubicará en 270,79 bolívares por dólar el próximo lunes 15 de diciembre tras aumentar 1,14% al cierre de este viernes 12.

La divisa norteamericana traspasó una nueva barrera de precios luego de escalar 4,99 % en la última semana, en la cual hubo un lunes bancario que restó un día de operación al mercado legal de divisas.

En el período semanal previo, el valor del dólar reportado por el Banco Central de Venezuela (BCV) subió 3,75 %, de manera que el valor de la moneda norteamericana se aceleró en las mesas cambiarias con un aumento diario superior a 1 % por jornada.

Por otra parte, el euro en el mercado oficial se cotizó en 317,90 bolívares por unidad, con un alza de 1,12% frente a la jornada precedente, de forma que la diferencia entre la moneda norteamericana y la europea se ubicó en 17,40%, una muy leve reducción en comparación con el día anterior.

En la primera mitad de diciembre, el Banco Central de Venezuela realizó dos intervenciones cambiarias de 25 millones de dólares cada una.