La autoridades del Guayana Esequiba ha anunciado la reactivación de las operaciones en el Aeródromo de Tumeremo, que se encontraba inoperativo desde octubre del año 2022.

La reapertura se logró mediante una alianza interinstitucional que incluyó al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Bolivariana de Aeropuertos (BAER) y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

También con la colaboración del Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), la Gobernación de la Guayana Esequiba y el sector privado, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación Venezolana de Minería (CVM).

Por su parte, el gobernador Neil Villamizar detalló que el aeródromo operará con una doble misión estratégica.

Doble misión del aeródromo

La primera es dinamizar la económica, proporcionando soporte logístico a la minería local, facilitar el traslado de materiales y personal hacia las pistas autorizadas.

Villamizar destacó que esta reactivación es una «fuente de empleo, actividad y riqueza».

Mientras que la segunda abarca la atención social y gubernamental, ofreciendo servicio público aéreo para mejorar la conectividad y la atención a las comunidades de la zona, incluyendo las poblaciones indígenas.

«Prestaremos servicio público para darles atención a esas comunidades, llevarles servicios de calidad. En casos de emergencia, igualmente, serán atendidos,» afirmó Villamizar.

A su vez, dijo que «esto elevará la conectividad de Tumeremo y toda la zona de influencia de la Guayana Esequiba con el resto de la patria».

Control y transparencia

Con el fin de asegurar el uso adecuado de las instalaciones y evitar irregularidades, el gobernador enfatizó la implementación de controles estrictos.

Para cerrar, la autoridad regional apuntó que «por eso están aquí los organismos de seguridad… Tenemos que ser absolutamente transparentes. Si somos absolutamente transparentes, vamos a tener un éxito enorme. Debemos lograr que nuestra actividad aérea sea virtuosa».