El precio del dólar se aceleró ligeramente al subir 0,81 % en comparación con el día anterior para cerrar en 355,55 bolívares, cantidad que será el tipo de cambio oficial para todas las operaciones durante el próximo lunes.

En comparación con el cierre del viernes 16 de enero, el precio oficial de la divisa estadounidense subió 3,21 %, una desaceleración en comparación con la variación semanal al término del pasado día 9 que fue de 4,28 %.

Este comportamiento, puesto en perspectiva, implica una tendencia de ralentización del dólar oficial, mientras el cambio en el mercado de USDT mantuvo su progresivo descenso durante la semana que termina este 23 de enero.

El euro, por su parte, terminó la última jornada de esta semana en 417,59 bolívares por unidad, como resultado de un incremento de 1,02 % en comparación con el día anterior. En perspectiva semanal, la moneda europea aumentó 4,27 %.

Diferencia del dólar y el euro

En consecuencia, la diferencia entre el euro y el dólar en el mercado oficial cerró en 17,45 % este viernes, 1,2 puntos superior a la brecha de 16,25 que se reportó el pasado 16 de enero.

Los precios para la compra de divisas estadounidenses en la banca oscilaron entre un mínimo de 350 y un máximo de 378,77 bolívares, con un descenso de -0,42 %, que supera al porcentaje de incremento del día anterior, para el valor más bajo, y una fuerte contracción de -9,75 % para la cotización más elevada.

Los precios para la venta en los bancos reportados por el BCV en las mesas cambiarias se movieron en un rango de entre 352 y un máximo de 418,98 bolívares por dólar, con un alza de 0,48 % para la cotización mínima y una contundente subida de 5,68 % para el precio máximo.

Existe una cierta volatilidad en los precios que se cotizan en las mesas cambiarias, mientras la cotización de referencia reportado por el Banco Central de Venezuela (BCV) mantiene una tendencia alcista, pero con un parámetro de incremento diario estable.