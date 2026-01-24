En un giro estratégico para la industria energética regional, el primer cargamento de nafta proveniente de Estados Unidos arribó este viernes a aguas venezolanas.

El suministro forma parte de un reciente acuerdo valorado en 2.000 millones de dólares entre Caracas y Washington, destinado a reactivar el flujo petrolero tras meses de parálisis por sanciones.

Llegada del ‘Hellespont Protector’

El buque cisterna Hellespont Protector, con bandera del Reino Unido, se encuentra ya en las inmediaciones del puerto de Jose, en el estado Anzoátegui.

Según datos de seguimiento de embarcaciones y documentos de PDVSA consultados por Reuters, el tanquero transporta 460.000 barriles de nafta pesada estadounidense, un insumo crítico que la estatal venezolana no recibía desde finales de diciembre.

Claves del acuerdo Caracas-Washington

Este pacto, establecido este mes bajo un contexto de alta tensión política, contempla dos pilares fundamentale, la venta de reservas y la intermediación internacional.

El primero indica que Venezuela podrá comercializar hasta 50 millones de barriles de crudo almacenado, mientras que el segundo da acceso a las casas comerciales Vitol y Trafigura para revender este petróleo a refinerías globales.

Por último, el envío de nafta pesada es vital para PDVSA, ya que se utiliza para diluir el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, permitiendo su transporte y exportación.

Impacto en la producción nacional

La falta de diluyentes había sumido a la industria en un cuello de botella. Aunque Venezuela intentó revertir los recortes de producción iniciados en enero, el proceso se estancó debido a los inventarios saturados y la ausencia de sustancias para procesar el petróleo pesado.

Históricamente, PDVSA requiere importar cerca de 100.000 barriles diarios (bpd) de nafta y crudo ligero. Sin embargo, el bloqueo de Washington a buques sancionados había cortado el suministro incluso desde aliados tradicionales como Rusia, dejando a Chevron como el único proveedor autorizado hasta el año pasado.

Con la descarga de este cargamento en los próximos días, se espera que la producción petrolera venezolana recupere dinamismo, marcando un hito en la compleja relación comercial entre ambos países.