El Juzgado Segundo de Control del estado Anzoátegui dictó medida privativa de libertad contra Maudelis Rodríguez Castro (34) y Francisco Pérez, imputados por intentar asesinar a José Villarroel, esposo de la mujer, en una brutal emboscada pasional. Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración, simulación de hecho punible y agavillamiento.

Por orden judicial, Rodríguez Castro fue recluida en el Internado Judicial «Anexo Femenino» de Cumaná, mientras Pérez ingresó al Centro Penitenciario «Agroproductivo» de Barcelona.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 18 de enero en una vivienda de la calle Cantaura, El Tigre. Rodríguez Castro citó a su excónyuge bajo el pretexto de una conversación; una vez allí, Pérez lo atacó con un machete, mientras ella presuntamente lo estrangulaba con un mecate y lo golpeaba con un martillo. Villarroel sobrevivió y denunció el hecho, lo que derivó en su captura inmediata.

Este caso se suma a una ola de violencia doméstica en Anzoátegui, donde en 2025 se registraron al menos 15 intentos de homicidio por celos reportados por el CICPC, con un aumento del 20% en delitos pasionales según datos del Observatorio Venezolano de Violencia. En septiembre de 2024, un suceso similar en Puerto La Cruz dejó dos muertos por disputa conyugal, procesados bajo idénticos cargos. Las autoridades refuerzan patrullajes en zonas como El Tigre, epicentro de hidrocarburos con alta conflictividad social.

La audiencia de presentación se realizó este viernes, y el Ministerio Público solicitó la medida por riesgo de fuga y gravedad de los hechos.