La cotización del dólar oficial cerró este viernes 9 de enero en 330,38 bolívares por unidad, al aumentar 1,53% en comparación con la jornada anterior. En la última semana registrada, el incremento fue de 8,43%, lo que representa una clara aceleración en la variación de la divisa estadounidense al inicio de 2026.

Esta cotización de 330,38 bolívares por unidad será el tipo de cambio vigente durante el próximo martes 13 de enero, ya que el lunes 12 será feriado bancario.

Por otra parte, el euro terminó este viernes con un valor oficial de 384,33 bolívares por unidad, con un alza de 1,24% en contraste con la jornada precedente. En perspectiva semanal, el incremento fue de 7,39%.

En consecuencia, la diferencia entre los precios del dólar estadounidense y el euro en el mercado oficial cerró en 16,33% este viernes 9 de enero, una brecha ligeramente inferior a la del día anterior, aunque se ha mantenido relativamente estable durante la semana.

Precios

El Banco Central de Venezuela no interviene en el mercado de divisas desde el pasado 15 de diciembre, pero las expectativas sobre los ingresos en divisas son menos negativas ante una posible reactivación de la actividad petrolera, aunque con limitaciones derivadas de las tensiones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.

Los precios para la compra de divisas estadounidenses en la banca oscilaron este 9 de enero entre un mínimo de 325,51 y un máximo de 339,73 bolívares, con un incremento de 1,68% —inferior al alza del día anterior— para el valor más bajo, y un alza de 4,31% para la cotización más elevada.

Los precios para la venta en los bancos, reportados por el BCV en las mesas cambiarias, se movieron en un rango de entre 328,53 y un máximo de 334,84 bolívares por dólar, con un incremento de 1,09% para la cotización mínima y un aumento de 1,71% para la máxima.