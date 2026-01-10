Autoridades policiales de Cojedes detuvieron a dos hermanos de 18 y 20 años, así como a su madre de 39, por presunto abuso sexual continuo contra una adolescente de 14 años con discapacidad, en el sector El Araguaney de Valle Hondo, municipio San Carlos.

El caso salió a la luz gracias a una denuncia interpuesta por la hermana de la víctima, una menor de 16 años, ante la Policía de Cojedes. Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) verificaron que los abusos ocurrieron durante dos años en el hogar familiar, con pleno conocimiento y omisión de la madre.

El comisario Agusmil Fernando Mendoza, director de Policojedes, detalló que la comisión de captura se activó tras las pesquisas, bajo supervisión del comisario Héctor Alejos, jefe del SIP. Los tres imputados quedaron a disposición de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público en Cojedes, para las diligencias legales correspondientes.

Mendoza enfatizó que los vejámenes fueron sistemáticos y reiteró el compromiso policial con la protección infantil. Hizo un llamado a la comunidad a denunciar oportunamente estos delitos ante los organismos competentes, garantizando la seguridad de los habitantes del estado.