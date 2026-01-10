Edicson Villamizar Gélvez, venezolano de 32 años conocido como «Pipilín» y oriundo de San Rafael de El Piñal, municipio Fernández Feo, Apure, fue identificado como el hombre hallado sin vida el 6 de enero de 2026 en el sector Corocito, a un lado de la vía que une los municipios Tame y Fortul, en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Según información extraoficial de medios locales, Villamizar fue trasladado al sitio por desconocidos en una camioneta, quienes le propinaron un disparo en el pecho. El cuerpo presentaba heridas de bala, según reportes preliminares.

El 22 de diciembre de 2025, en horas de la noche, desconocidos se llevaron a Villamizar por la fuerza desde su residencia. Horas después, su familia interpuso denuncia por desaparición ante autoridades venezolanas, sin noticias de su paradero hasta el hallazgo.

Martha Gélvez, madre de la víctima, acompañada de otros familiares y la esposa de Edicson, solicitó públicamente a las autoridades regionales y al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, avanzar en las investigaciones para esclarecer el crimen y llevar justicia.

Autoridades colombianas y venezolanas no han emitido pronunciamientos oficiales. El caso resalta la violencia en la zona fronteriza Arauca-Apure, propensa a actividades delictivas transnacionales.