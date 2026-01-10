Organizaciones no gubernamentales y de oposición informaron este sábado de la excarcelación de otros tres presos políticos, como parte del proceso anunciado el jueves por las autoridades de liberar un «número importante» de detenidos. Sin embargo, las ONG registran hasta ahora una cifra inferior a 20.

Según las organizaciones, fueron excarcelados Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) —liderado por María Corina Machado— en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), y Didelis Raquel Corredor, asistente del activista opositor Roland Carreño, también detenido.

La ONG Foro Penal, que computa más de 800 presos políticos, confirmó además la excarcelación de Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano «arbitrariamente detenido» desde el 30 de septiembre de 2024.

El Comité de Derechos Humanos de VV indicó en X que Laverde estaba preso desde el 15 de agosto de 2024, detenido por funcionarios del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en medio de la crisis post-elecciones de julio. «¡Nunca debió estar tras las rejas! Hoy, tras más de un año y cuatro meses, finalmente podrá reencontrarse con su familia. Seguimos alzando la voz por la libertad de todos los presos políticos», agregó el comité.

En la misma red social, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que Corredor «se encontraba presa desde el 13 de julio de 2023».

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo en X que, hasta las 11:00 hora local (15:00 GMT) de este 10 de enero, computaba 17 presos políticos excarcelados. «Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos», expresó la PUD.

Opositores

Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial con número y nombres. Entre los liberados figuran opositores como Biagio Pilieri y Enrique Márquez, los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, y la activista Rocío San Miguel.

La noche del viernes, familiares organizaron vigilias a las afueras de centros de detención para exigir el cumplimiento de la promesa de liberación. El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de un «número importante de personas», venezolanos y extranjeros, sin detalles.

Este sábado se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, en medio de ataques en Caracas y estados aledaños.