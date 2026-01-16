El Carnaval de El Callao, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, vuelven a traspasar fronteras y por tercer año consecutivo, la agrupación venezolana Dompling Calipso llevará la magia, el ritmo y la tradición del estado Bolívar a Chile, consolidándose como la banda embajadora de la cultura criolla en el sur del continente.

La comuna chilena Independencia se transformará en un pedazo de Bolívar, el próximo sábado 7 de febrero, evento que contará con todos los elementos icónicos de esta festividad como son las madamas, los diablos, las fantasías y los carismáticos medio pinto.

Cultura que une y dignifica

Más allá del espectáculo, esta iniciativa busca enviar un mensaje de unidad y resiliencia. Dompling Calipso demuestra que la migración venezolana está cargada de talento y valores, dejando en alto el nombre de su país a través de la preservación de sus raíces.

El grupo, integrado por 18 venezolanos de distintas partes del oriente venezolano, siendo el grueso de la agrupación originaria del estado Bolívar.

Hurffe Serrao, Jesús Sandoval, Julio Lozada (El Callao); Wolfan Reyes, Lourdes Martínez, Jhofran Sufia, José Gregorio, Luisely Krisbel, Jocsana Carolina, Pedro Cedeño, José Alejandro Pinto y Jessica Brito (Ciudad Guayana); Juan Rangel y Roberto Barrios (Ciudad Bolívar) y Jorge Zamora (Ciudad Piar)

Por su parte, Jesús Rengifo (Pariaguán) y Douglas Rodríguez (El Tigre) son del estado Anzoátegui.

«Estamos demostrando que somos muchos los venezolanos haciendo el bien, trabajando con disciplina y llevando nuestra cultura callaoense a cada rincón donde nos encontremos», expresaron los integrantes.

La fiesta cuenta con el respaldo institucional del Alcalde Agustín Iglesias y el Concejal Rodrigo Barco.