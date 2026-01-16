La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio señales de apertura diplomática a Estados Unidos al defender la cooperación con varios países, incluida la nación norteamericana, pero también al señalar que está dispuesta a viajar hasta Washington si algún día le tocase.

Durante un discurso por la rendición de cuentas del casi primer año del tercer mandato del presidente Nicolás Maduro -detenido en Estados Unidos-, la mandataria reiteró que está dispuesta a «encarar» diplomáticamente a Washington.

«No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…)», dijo.

Asimismo, apuntó que «si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor»,

Cabe destacar que el Gobierno ya había anunciado canales de exploración para la reapertura de embajadas con Estados Unidos luego de la ruptura diplomática en 2019.