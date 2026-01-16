El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur se firma este sábado en Asunción, culminando 26 años de negociaciones en medio de protestas agrícolas europeas y entusiasmo suramericano.

El tratado crea un mercado de 720 millones de personas con eliminación gradual del 90% de aranceles, sumando 22 billones de dólares (19 billones de euros), un cuarto del PIB mundial.

¿Quién será el más beneficiado?

El pacto equilibra asimetrías competitivas, según Lucas Ferraz, exnegociador brasileño y profesor en FGV. Brasil gana más (+0,46% PIB hasta 2040, per Instituto Brasileño de Investigaciones Económicas), seguido por otros Mercosur (+0,20%) y UE (+0,06%). «Ganancias importantes para ambas partes», destaca Ferraz.

Agricultura: la fortaleza del Mercosur

El agro suramericano, más competitivo, elimina tarifas en 77% de exportaciones a UE en 10 años (frutas, pescado, café), pese a cuotas en carne, azúcar y arroz. Ante protestas francesas, UE reserva salvaguardas por desequilibrios de precios.

Industria: ventaja para Europa

UE abre mercados cerrados del Mercosur (aranceles hasta 35% en autos) para maquinaria, fármacos y ropa. Plazos extendidos (18-30 años para vehículos electrificados/hidrógeno) protegen industria local, algo «inusual», nota Ferraz.

Con la mira puesta en las tierras raras

Clave geopolítica: facilita inversión europea en minerales críticos (litio argentino, grafito brasileño) para transición energética y defensa, reduciendo dependencia china. Brasil retiene derecho a restricciones exportadoras para agregar valor.

Un mensaje para Trump

Mayor pacto de Mercosur desde 1991 y ambicioso para UE, contrarresta proteccionismo de Donald Trump. «Presiona a EE. UU. a replantear estrategias con Suramérica», dice el abogado Daniel Toledo, especialista en Derecho Internacional.

¿Y Bolivia?

Próxima adhesión plena al Mercosur obliga renegociación con UE, según Ferraz. El acuerdo, pese a resistencias, posiciona bloques ante competencia global, priorizando agro sur, industria norte y autonomía mineral.