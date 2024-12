El triple doble de 45 puntos del esloveno Luka Doncic contra los Golden State Warriors, los 22 puntos y 22 rebotes del dominicano Karl Anthony Towns en la victoria de los New York Knicks frente a los Orlando Magic y el regreso con victoria de LeBron James marcaron este domingo la jornada de la NBA.

A dos días de la final de la NBA Cup entre Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder, catorce franquicias ya eliminadas del torneo saltaron a la pista, entre ellas unos Boston Celtics que impusieron su ley en el campo de los colistas Washington Wizards.

Warriors 133 – Mavericks 143

En un duelo entre equipos dolidos tras sus eliminaciones en los cuartos de final de la NBA Cup, los Mavericks triunfaron en el campo de los Warriors con un demoledor triple doble de Luka Doncic (45 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias).

Doncic contó con el apoyo de un Klay Thompson, ex de Golden State, magnífico con 29 puntos y contundente desde el arco, con siete triples de once intentos.

En los Warriors, Steph Curry firmó un doble doble de 26 puntos y diez rebotes y conectó siete triples, sin premio.

Lakers 116 – Grizzlies 110

Los Lakers cortaron la racha de cuatro victorias consecutivas de los Memphis Grizzlies empujados por un doble doble de 40 puntos y 16 rebotes de Anthony Davis, en el regreso de LeBron James tras dos partidos de ausencia.

LeBron se había perdido la victoria contra los Portland Trail Blazers y la derrota contra los Minnesota Timberwolves por razones personales y regresó este domingo con una actuación sólida y 18 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

En los Grizzlies, Ja Morant fue el máximo anotador con 20 puntos. El español Santi Aldama no pasó de los seis puntos y tres rebotes en 19 minutos en pista saliendo del banquillo.

Magic 91 – Knicks 100

El dominicano Karl Anthony Towns selló un doble doble espectacular de 22 puntos y 22 rebotes en la victoria de los Knicks en el campo de los Magic.

Los neoyorquinos infligieron la segunda derrota consecutiva a los Magic y les superaron en la tabla para colocarse terceros con un balance de 16 victorias y diez derrotas.

Los Magic, todavía sin Paolo Banchero, se rindieron pese a los 32 puntos del alemán Mortiz Wagner.

Suns 116 – Trail Blazers 109

Después de reponerse con su victoria contra los Utah Jazz tras tres derrotas seguidas, los Suns volvieron a la senda del triunfo en casa a costa de los Blazers liderados por 28 puntos de Devin Booker.

Kevin Durant contribuyó en la victoria con 20 puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Wizards 98 – Celtics 112

Los Celtics consiguieron su vigésima primera victoria de la temporada al imponerse a domicilio a los Wizards, hundidos en la última plaza del Este, con 28 puntos y doce rebotes de Jayson Tatum.

Los Wizards apenas ganaron tres partidos este año y perdieron 21.

En un encuentro en el que Jaylen Brown no pasó de los once puntos, Payton Pritchard dio la cara con 15 tantos, once rebotes y seis asistencias para los Celtics.

Spurs 92 – Wolves 106

El francés Víctor Wembanyama firmó un partido de 20 puntos, doce rebotes, cinco asistencias y hasta siete tapones, pero no pudo evitar el revés de los Spurs en casa contra los Wolves.

Minnesota ganó seis de sus últimos siete partidos, y doblegó a los Spurs al ritmo de Anthony Edwards (26 puntos).

Pacers 119 – Pelicans 104

Los Pacers impusieron su ley en casa ante los modestos Pelicans, colistas del Oeste, impulsados por 22 puntos de Pascal Siakam y por un doble doble de 21 puntos y diez asistencias de Tyrese Haliburton.

Los Pelicans tienen un balance de cinco victorias y 22 derrotas, cinco de ellas consecutivas. Su mejor anotador fue Brandon Boston, con 20 puntos.