La postemporada de la LVBP tiene un abonado recurrente en las últimas nueve campañas y son los Cardenales, que anoche aseguraron otra clasificación al Round Robin al vencer 4 carreras por 0 a los Tiburones en su casa, el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Lara festejó su lauro número 30 de la temporada 2024-2025 con la materialización de su pase a la fase semifinal todos contra todos.

Sin embargo, no fue la victoria ante los escualos la que garantizó el avance de ronda sino las derrotas de Leones y Bravos. Con esos resultados, los crepusculares se metían en la semifinal ganando o perdiendo.

Un trabajo impecable de Adrián Almeida y tres relevistas labró un blanqueo de tres hits contra La Guaira, que perdió los cuatro partidos que disputó en la semana. La ofensiva occidental golpeó en el momento justo y con la fuerza de los extrabases hizo las carreras necesarias para ganar.

El partido tuvo cero movimientos de carreras en las primeras cuatro entradas, hasta que los locales rompieron la paridad en la parte baja del quinto inning. En ese episodio, los larenses hicieron su primera anotación gracias a un cuadrangular de Luisangel Acuña con las bases limpias.

Posteriormente, los crepusculares agregaron dos más frente al relevista Pedro García. El ataque comenzó con hit de Rangel Ravelo, quien llegó hasta el plato amparado por un doble de Alí Sánchez. Luego, el cátcher de Lara anotó la tercera rayita del juego impulsado por línea incogible de César Izturis Jr.

Una más marcaron los Cardenales en el octavo inning, gracias a un doble de Ronald Guzmán, quien llegó a tercera base por rolling al cuadro de Hernán Pérez y desde la antesala se fue al plato impulsado por fly de sacrificio de Danry Vásquez.

Tiburones necesita ganar

Para los Tiburones es imperativo comenzar a ganar partidos y hacerlo de forma seguida. Iniciarán la última semana de la ronda regular en la séptima posición, pero todavía cerca de los Tigres. Solamente podrían alcanzarlos si los centrales tropiezan y el elenco guairista encadena victorias.

Las dos franquicias se enfrentan el próximo jueves 19 de diciembre en un partido que será clave para sus aspiraciones de clasificar a la postemporada.

Cardenales estará toda la undécima semana en el occidente del país. Tiene dos duelos contra Aragua en su feudo de Barquisimeto y una serie de tres partidos contra Zulia (dos encuentros en Maracaibo y otro en el Antonio Herrera Gutiérrez).

La tropa crepuscular se concentrará en terminar de primero en la clasificación para asegurar la primera escogencia en el Draft de Sustituciones y Adiciones del Round Robin.

El infielder de los Mets de Nueva York, Luisangel Acuña, tenía permiso para jugar con los Cardenales en la LVBP hasta este partido. Sin embargo, el gerente deportivo José Yépez adelantó que están haciendo gestiones para que le permitan jugar en la postemporada.

“Lo positivo es que él se quiere quedar y jugar”, dijo Yépez. “No le quieren dar permiso, pero seguimos hablando con la gerencia de los Mets. Él sigue hablando también y esperemos que le den permiso para los playoffs”.

Sobre Carlos Narváez, el ejecutivo señaló que “la organización de Boston ya le dio el sí. Estará aquí el 25 de diciembre para un posible juego el 26. Estará disponible. Es una gran noticia para el equipo”.

En tanto, Acuña confirmó que quiere jugar más con los larenses. “Como dije anteriormente esto es lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda. Yo estaba en la academia de César Izturis y Cardenales me vio. Pude firmar con ellos. Yo quiero seguir jugando y no parar”.

Tigres vapuleó a Magallanes y cerró brillante semana

Tigres de Aragua le propinó una felpa 10-3 a Navegantes del Magallanes la tarde-noche del domingo en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay y cerró la décima semana de la ronda eliminatoria, la penúltima del calendario regular, con el mejor récord del período.

Los dirigidos por Russell Vásquez se apoyaron en una ofensiva de 14 hits, además de en una sólida labor de su bullpen, que permitió sólo una carrera en 4.1 entradas, para culminar el septenario con foja de 5-1 y meterse de lleno en la disputa por uno de los cupos a la ronda de comodines.

El relevo, que había sido una de las principales piedras de tranca esta campaña para los bengalíes, compiló brillante efectividad de 2.61 a lo largo de 31.0 episodios actuados y terminó con registro de 5-0 durante los seis encuentros del período.

En el duelo dominical, los apagafuegos Carlos Suniaga (0.1 IL), José Enrique Martínez (1.1), Christian Mejías (0.2), Bruce Rondón (1.0) y Leonel Campos (1.0) se combinaron para recibir apenas tres imparables de la toletería filibustera.

Suniaga (1-0), quien ingresó con un corredor en primera base y dominó a Alberth Martínez con un elevado al jardín derecho, se apuntó su primer triunfo con el uniforme de los Tigres.

Luego de que Eduard Bazardo ascendiera a la loma por la visita en el cuarto capítulo y retirara en fila a Leobaldo Piña y Jesús Sucre para poner rápidamente el tramo en dos outs, recibió tres sencillos consecutivos de Luis Sardiñas, Lorenzo Cedrola y Odúbel Herrera, este último quien se encargó de romper la paridad en la pizarra 2-2 impulsando dos rayas que darían una ventaja a los aragüeños que no volverían a perder en la noche.

“Gracias a Dios salió ese batazo y nos llevamos el resultado”, dijo Herrera a Efraín Zavarce para la transmisión de IVC Networks luego del careo. “Hemos bateado mucho mejor en estos últimos días porque estamos enfocados en pasar a la siguiente ronda”.

Los maderos de Tigres, de hecho, terminaron el lapso de seis duelos en la novena semana con promedio de bateo de .352 y OPS de .937 con ocho jonrones, dos de ellos despachados en el enfrentamiento dominical por Eduardo Escobar y David Rodríguez.

Escobar despachó el suyo en el quinto tramo contra Anthony Vizcaya, con Rodríguez en circulación. Y Rodríguez le siguió en el séptimo, sin nadie a bordo, ante Enderson Franco.

Tigres (24-26) viajó enseguida a la culminación del juego hacia Maracaibo, donde enfrentará el lunes a Águilas del Zulia. El japonés Rintaro Hirama irá a su segunda apertura en el circuito, en apenas tres días, luego de no pasar del primer inning el domingo.

Magallanes (27-25), por su parte, descansará para luego afrontar una miniserie de dos encuentros en Puerto La Cruz, contra Caribes de Anzoátegui, a partir del martes.

Simón Muzziotti: héroe de las Águilas

Como ha sido habitual, las Águilas del Zulia consiguieron venir de atrás para llevarse el triunfo ante los Leones del Caracas por 8-7 en Maracaibo. En el resultado fue clave Simón Muzziotti. El outfielder salió en el rol deemergente en el séptimo inning y conectó un jonrón de tres carreras para poner en ventaja a los dueños de casa.

El batazo de Muzziotti, ante Ricky Ramírez, fue su octavo cuadrangular de la temporada. “Estaba en el banco esperando la oportunidad y el mánager Lipso Nava me llamó para decirme que estuviera listo para entrar”, recordó el jardinero y bateador zurdo en declaraciones al circuito radial.

“Estaba buscando mi pitcheo y tuve paciencia para esperarlo”, apuntó sobre el turno. “Era importante conseguir estas victorias en casa porque se nos complica el panorama cuando vamos a la carretera”.

Mención especial merece Rougned Odor, que tuvo noche perfecta ante el pitcheo caraquista: se fue de 4-4 con dos jonrones, dos carreras anotadas y tres impulsadas. En los últimos dos juegos de la serie contra Leones de este fin de semana, el infielder conectó seis imparables en igual número de turnos.

“Ese es el Rougned Odor que soy”, dijo al circuito radial de las Águilas. “Lo que pasa es que los fanáticos son difíciles y exigentes. Este es un buen momento para recordarles que cuando las cosas no salen bien, no es porque uno quiera o no trabaje”.

Odor dejó atrás el impasse con el cerrador del Caracas, Carlos Hernández, en el segundo choque del sábado: “Lo que pasó ayer es parte del juego y quedó en el pasado”.

El cerrador del Zulia, Silvino Bracho, consiguió su décimo rescate de esta temporada y el número 50 de su carrera en la LVBP, para que su equipo terminara igualado en la serie particular contra Leones (4-4) en esta zafra.

Este lunes los Leones tendrán jornada de descanso y también estarán libres el martes. Las Águilas, por su parte, jugarán este lunes en Maracaibo un partido reprogramado contra los enrachados Tigres de Aragua y el martes irán a Margarita para otro duelo pendiente contra Bravos. El mánager Lipso Nava no ha anunciado a sus abridores para estos duelos.

Caribes mantiene esperanzas con paliza

Caribes de Anzoátegui desplegó ofensiva de 13 imparables, mientras cuatro de sus brazos limitaron a seis hits los bates de Bravos de Margarita para apuntarse cómodo triunfo de 11-1 en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare, la tarde de este domingo.

La Tribu mantiene así posibilidades mínimas para luchar por estar presente en la serie de Comodín, al colocar su récord en 21-31, 10 juegos por debajo de .500 puntos. Al mismo tiempo, el conjunto aborigen cierra sus 28 desafíos en carretera, pues sus cuatro restantes se realizarán en su casa de Puerto La Cruz, ciudad a la cual regresarán alentados por dos victorias en fila.

Bravos dejó su marca en 26-25, ahora con dos derrotas al hilo, sufridas durante este fin de semana.

José Ramón Rodríguez (5-1), derecho cubano, se llevó la ganancia, al colgarle seis ceros a sus oponentes. Tres compañeros desde el bullpen se encargaron de concluir la faena.

El panameño Abdiel Saldaña (2-2) abrió y perdió por Bravos. Fue seguido por cinco relevistas. Este desafío, que comenzó con tres innings de duelo de pitcheo, vio cambiar drásticamente su decorado a partir del cuarto capítulo y terminar tras recorrer 3 horas con 6 minutos. Un total de 1.441 aficionados se dieron cita en el Estadio Nueva Esparta, para observar este encuentro, en el cual no se registraron errores a la defensiva.