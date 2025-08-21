AME8238. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 30/06/2024.- Un agente de la Policía Nacional de Panamá vigila afuera del Centro de Convenciones Atlapa este domingo, un día antes de la investidura del presidente José Raúl Mulino, en Ciudad de Panamá (Panamá). José Raúl Mulino, un político que se define como pro empresa privada, asume este lunes la Presidencia de Panamá con la promesa de devolver al país el auge económico y frenar la migración irregular por el Darién, la selva fronteriza con Colombia por la que cruzan cientos de personas a diario rumbo a Norteamérica. EFE/ Bienvenido Velasco

Dos fuertes explosiones de origen desconocido sacudieron este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad colombiana de Cali, en el suroeste del país, informaron las autoridades.

«La Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación», dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali, que no confirmó versiones extraoficiales de al menos una persona muerta y varios heridos.

 

Noticia en desarrollo…

