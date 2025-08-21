Dos fuertes explosiones de origen desconocido sacudieron este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad colombiana de Cali, en el suroeste del país, informaron las autoridades.

«La Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación», dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali, que no confirmó versiones extraoficiales de al menos una persona muerta y varios heridos.

Noticia en desarrollo…