El presidente del Consejo Legislativo, Arsenio González, presidió el inicio de la consulta pública sobre la Ley de Símbolos, la cual representará la identidad del estado Guayana Esequiba.

Este proceso, liderado en conjunto con el gobernador Neil Villamizar, busca recopilar propuestas ciudadanas para la creación del escudo, el himno y la bandera que definirán la identidad de esta región.

En su discurso inaugural, González destacó la importancia de este momento histórico: «Hoy damos inicio a una gran cruzada que busca consolidar la identidad del estado Guayana Esequiba. De la mano de nuestro gobernador Neil Villamizar y con la participación activa de 22 consejos comunales y sus tres comunas, recogeremos las propuestas que reflejen el sentimiento nacional y la esencia de nuestro pueblo».

El proceso de consulta se llevará a cabo a través de discusiones y debates en las diversas comunidades del estado, cumpliendo con lo establecido en el artículo 115 del Reglamento Interior y de Debate del Consejo Legislativo.

Este enfoque participativo garantiza que la voz de todos los ciudadanos sea escuchada y que los símbolos que se elijan sean verdaderamente representativos de la identidad y los valores de la Guayana Esequiba.

El presidente González enfatizó que esta iniciativa no solo busca crear símbolos, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y unidad entre los habitantes de la región: «Esta discusión de ley será el reflejo de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro futuro. Son más que símbolos; son la expresión de un pueblo que se une para construir su identidad».

La consulta recorrerá las diferentes comunidades del estado Guayana Esequiba, asegurando que todas las voces sean incluidas en este proceso democrático y participativo.

Este esfuerzo conjunto entre el Consejo Legislativo, el gobernador y los consejos comunales marca un hito en la historia de la región, consolidando su identidad como un estado autónomo y unido.