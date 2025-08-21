El Museo de Arte Moderno Jesús Soto, comprometido con la preservación y promoción del patrimonio cultural de Venezuela, continúa enalteciendo la identidad de la región.

Su personal estuvo presente en la Sesión Especial por el Día Estadal del Calipso y del Afrodescendiente; un acto que también conmemoró el 102° aniversario del nacimiento de la emblemática Negra Isidora Agnes.

La actividad se celebró en un ambiente de solemnidad y regocijo en el Teatro Angostura, y reunió a diversas personalidades y representantes de instituciones culturales y gubernamentales para rendir homenaje a una de las manifestaciones más importantes de la identidad bolivarense.

El acto contó con la participación del profesor Carlos London, quien fue el orador de orden. Su discurso, una pieza magistral de erudición y pasión, transportó a los asistentes a los orígenes del calipso y a la profunda influencia de la cultura afrodescendiente en el estado Bolívar.

London, reconocido por su trayectoria como historiador y etnomusicólogo, compartió detalles sobre la génesis del calipso, una fusión vibrante de ritmos africanos, antillanos y europeos que germinó en las minas de El Callao.

Su alocución subrayó no sólo el valor musical de este género, sino también, su rol como vehículo de resistencia y expresión social para las comunidades afrodescendientes.

Destacó la figura de la Negra Isidora, una mujer que a través de su carisma y liderazgo, se convirtió en un símbolo de la lucha y el arraigo cultural.

“Isidora no sólo popularizó el calipso; defendió incansablemente las tradiciones de su pueblo, transformando las comparsas de carnaval en un movimiento de afirmación de la identidad”.

Museo Jesús Soto con la cultura bolivarense

El personal del Museo Jesús Soto reafirmó el compromiso de la institución con la diversidad cultural; asegurando que participar en este evento, no sólo es un deber, sino una oportunidad para conectar con las raíces del pueblo y honrar a figuras que son pilares de la identidad bolivarense.

Afirmaron que gracias a la Revolución Bolivariana; el Museo Jesús Soto es un espacio que trasciende sus paredes para interactuar y enriquecerse con las diversas expresiones artísticas y culturales del país.