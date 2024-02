El economista Hermes Pérez, declaró que la deuda de Venezuela inició en 2017 con 60.000 millones de dólares, entre los 31.000 millones de dólares de la deuda en la República y 29.000 millones de dólares de PDVSA.

El experto considera que el empleo de la deuda exterior de Venezuela «ha sido muy irresponsable».

Así mismo, puntualizó que la nación presenta incumplimientos de pagos exponenciales que siguen acumulando una deuda, únicamente en bonos, de aproximadamente 102.000 millones de dólares.

«La deuda arrancó en US $60.000 millones en 2017, divididos en US $31.000 millones de la (deuda de la) República y US $29.000 millones de PDVSA» afirmó Pérez.

Pérez declaró que la actual deuda soberana de Venezuela está en 56.000 millones de dólares, al tiempo en que la deuda de PDVSA es de 46.000 millones de dólares.

Reservas internacionales

Un aspecto que destacó es que las reservas internacionales disminuyeron durante 2023 y «se ubican en sus mínimos históricos».

«Así, las RIN líquidas se ubican de forma muy peligrosa por debajo de mil millones de dólares. Esto, a pesar del efecto Chevron y de la flexibilización de las sanciones en octubre», agregó.

El país se encuentra en el último nivel del Índice de Gobernanza del Banco Mundial en Latinoamérica, una posición que obstaculiza los tratos con inversionistas, aún sin las canciones.

«Venezuela tiene una puntuación cercana a 0 de 100 en Estado de Derecho y en Control de la Corrupción», en palabras del economista.