El día del Educador inició con misas; en la Catedral Metropolitana las autoridades gubernamentales, y en la iglesia La Milagrosa, gremios sindicales, ambos agradecieron a Dios por la vida de cada maestro de la nación, al tiempo que recordaron a los grandes docentes de la historia.

Los gremios educativos y sindicatos al salir de la misa ofrecieron declaraciones para Nueva Prensa Digital. El maestro Heradio Armario, presidente de Suma Heres dijo: “hoy los formadores de la sociedad venezolana, sin nada qué celebrar, pero es propicio conmemorar con fuerza y actividad en la calle, para recordar que seguimos en la lucha por la recuperación de la calidad de vida, y que el Gobierno nos dé un trato digno”.

Por su parte Lina Maradei, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Bolívar y coordinadora del Comando Intersindical, se pronunció: “estamos en la calle y vamos a continuar en la calle, no vamos a rendirnos, porque el salario de un docente no da para vivir, y no es posible que tengamos que vender productos, tortas, arepas, pero para ir a trabajar (…) tenemos derecho a una mejor calidad de vida, el Gobierno debe asumir la responsabilidad”.

Caminata a la Inspectoría del Trabajo

Tras concluir la misa, los docentes salieron con protestas y consignas para solicitar mejoras salariales, exigencias de reivindicaciones laborales, salieron de la iglesia La Milagrosa, caminaron hasta la Inspectoría del Trabajo, para entregar un documento con exigencias legales para el gremio educativo.

“Se plasma en el documento a entregar, el reclamo que venimos haciendo los docentes, que se firme la convención colectiva que tiene más de tres años vencida, con más de dos años en discusión, esperamos que se valore el servicio del docente, porque con ese salario es imposible vivir con dignidad, seguimos en la calle, hasta que el Gobierno se siente con las Federaciones Nacionales y firmar la convención colectiva (…) además de la recuperación del Ipasme”, expresó

Sesión conjunta en honor al Educador

Las autoridades de la región asistieron a una sesión especial organizada por El Consejo Legislativo del estado Bolívar y el Concejo municipal Angostura del Orinoco en honor a los educadores de la región, desde la UEB Agosto Méndez.

El joven estudiante Kervin José González, fungió como orador de orden, “damos gracias a Dios por los maestros y maestras, quienes con tanto esfuerzo nos dan clases, son parte de nuestra vida, son una columna en cada uno de nosotros los estudiantes, aun en tiempos de pandemia, se esforzaron por dar la tardea sin miramiento, algunos de ellos se fueron, estamos agradecidos por el compromiso que tienen en ejercer tan loable profesión”, concluyó.