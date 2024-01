Maduro denuncia que las sanciones han causado un «genocidio económico»

Explicó que, entre 2015 y 2022, el país dejó de percibir 642.000 millones de dólares por "productos que no se fabricaron, ventas que no se hicieron, servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron" debido a las restricciones financieras impuestas desde Washington y Europa