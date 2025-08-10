Edwin Mijares está de regreso a una concentración nacional. Casi un año después de su última presentación con la camiseta de Venezuela, el piloto tiene la oportunidad de ganarse un puesto para disputar la FIBA AmeriCup 2025, torneo que se realizará del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

Una oportunidad grandiosa

La última vez que Mijares representó a la selección nacional fue en la segunda ventana de los Clasificatorios a la FIBA AmeriCup 2025, en los partidos como visitante ante Argentina y Chile. Dicha ventana fue en noviembre de 2024.

Antes, debutó en una ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2019 y luego fue protagonista en la fase de grupos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 -11.3 pts/pj, 3.0 reb/pj, 2.0 ast/pj-.

Después de una semana de trabajo, el base nos contó lo que significa este llamado.

«Para mí, esta es una oportunidad grandiosa, bonita. Representar a Venezuela es una bendición en lo personal. No se trata de mí o de mi familia, sino de todo un país al que este deporte le ha dado mucho», expresó.

Edwin Mijares: un año especial

El año de Edwin Mijares ha sido exitoso. Fue campeón de la SPB 2025 tras reforzar a Gaiteros del Zulia y a raíz de su desempeño en el torneo local le dio un impulso a su carrera: jugará la temporada 2025/26 con Club Ciclista Olímpico en la Liga Nacional de Argentina.

Volver a una concentración nacional lo hace mucho más especial aún. Para él, son los frutos de un trabajo colectivo de muchos años.

«Es un trabajo colectivo. Mi esposa, mi nutricionista, mi preparador físico, mi traumatólogo, mi cardiólogo. He sabido aprovechar mi salud. Estar sano es lo primordial. El año pasado tuve lesiones. Este año fue distinto, tuve participación. No es un secreto para nadie que mi trabajo fue fundamental y aporté mi granito de arena», explicó.

Tras seis días de entrenamiento, los dirigidos por Ronald Guillén tendrán descanso este domingo.

El trabajo se reanudará el próximo lunes en la mañana, en el Gimnasio José Joaquín ‘Papá’ Carrillo.