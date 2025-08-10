Todo comenzó con un sencillo de Brice Turang, el segunda base que anteriormente había logrado dos juegos consecutivos con jonrones por primera vez en su carrera, y continuó con un doble de Joey Ortiz por regla de terreno que rebotó en las gradas, un roletazo de Sal Frelick que produjo la carrera del empate gracias a la jugada de contacto. Después de que los Mets llamaran a su adquicisión de la fecha límite de cambios Ryan Helsley para que comenzara a lanzar bolas rápidas de 103 mph, Isaac Collins pegó un roletazo de 99.7 mph que el tercera base Ronny Mauricio no pudo retener para el hit de la ventaja.