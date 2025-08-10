Los Cerveceros, que no se suponía que estuvieran en esta posición, según las proyecciones de pretemporada, han conseguido cada una de sus 72 victorias con buen pitcheo, mejor defensa y un enfoque ofensivo que le recuerda al mánager Pat Murphy casi a diario a los pájaros carpinteros que habitan en los árboles fuera de su casa en los suburbios de Milwaukee.
Pero, ¿cómo se puede ver a este equipo noche tras noche, victoria tras victoria -ocho consecutivas y 23 de las últimas 27 con la victoria del sábado por 7-4 sobre los Mets ante otro lleno total en el American Family Field – y no reconocer al menos la presencia de la buena fortuna?
«Se podría decir que últimamente nos está saliendo bien, pero así es el béisbol», dijo el receptor de los Cerveceros, William Contreras. «A principios de año, parecía que nada nos salía bien. Y ahora sí. Gracias a Dios, algunas de esas cosas están saliendo bien ahora mismo».
Tomemos como ejemplo la séptima entrada de lo que fue un partido de ida y vuelta, con los Mets tomando la delantera tres veces, pero los Cerveceros siempre remontando antes de tomar la delantera definitiva con un racimo de cuatro carreras.
Todo comenzó con un sencillo de Brice Turang, el segunda base que anteriormente había logrado dos juegos consecutivos con jonrones por primera vez en su carrera, y continuó con un doble de Joey Ortiz por regla de terreno que rebotó en las gradas, un roletazo de Sal Frelick que produjo la carrera del empate gracias a la jugada de contacto. Después de que los Mets llamaran a su adquicisión de la fecha límite de cambios Ryan Helsley para que comenzara a lanzar bolas rápidas de 103 mph, Isaac Collins pegó un roletazo de 99.7 mph que el tercera base Ronny Mauricio no pudo retener para el hit de la ventaja.
Si pensabas que fue una suerte, espera para lo que vino después. Contreras se abalanzó sobre el siguiente lanzamiento de Helsley y conectó una potente línea que por un instante pareció poner fin a la séptima entrada, con los Cerveceros con una estrecha ventaja de 5-4.
Pero fue solo por un instante porque el árbitro del plato, Ryan Additon, señaló una violación en el reloj de lanzar y mandó a Contreras de vuelta al plato con una nueva oportunidad.
«Nunca quieres hacer eso y regalar un lanzamiento así», dijo Helsley.
«No me di cuenta de que era una bola hasta que salió el árbitro y la cantó», dijo Contreras. «Después de eso, mantuve mi plan para el siguiente lanzamiento. Seguí con la recta de Helsley».
En el dugout de los Cerveceros, el lanzador ganador del viernes, Brandon Woodruff, se acercó al veterano primera base Rhys Hoskins y le dijo: «Esto va a ser espectacular cuando conecte un jonrón en el siguiente lanzamiento».
Efectivamente, Contreras conectó un cuadrangular de dos carreras en el siguiente lanzamiento.
«Fue una de las cosas más increíbles que he visto», dijo el abridor de los Cerveceros, Tobias Myers. «Estábamos gritando».
Con el triunfo, ahora están 28 juegos por encima de .500 por primera vez desde finales de la temporada regular del 2021, y es la primera temporada en la historia de la franquicia con tres rachas ganadoras de más de ocho juegos. Pero como Murphy señaló una vez más: «Es 9 de agosto, muchachos».
«Estamos pasando por un gran momento, uno de los mejores que ha vivido la franquicia», dijo Contreras. «Hay muy buenas vibras en el vestuario cuando estás en una racha como ésta y ganas partidos. En cualquier vestuario, ésta es la sensación que buscas».
