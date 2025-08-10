Los organizadores del Rally ‘Nuestros Ríos Son Navegables’ anunciaron la reprogramación de su quincuagésima edición debido al aumento de los niveles del río Orinoco y sus afluentes en las últimas semanas.

El evento, que estaba previsto del 29 de agosto al 6 de septiembre, se celebrará del 12 al 20 de septiembre.

En un comunicado, la organización indicó que «actualmente, las condiciones hidrometeorológicas han generado un acceso limitado al estado Apure e importantes crecidas en diferentes sectores».

A su vez agregó que estas circunstancias representan un riesgo para la logística, seguridad y desarrollo adecuado del rally.

También indicaron que la decisión la tomaron en conjunto con «las autoridades regionales, priorizando el bienestar de los participantes, el personal de apoyo y las comunidades involucradas».

Los organizadores de ‘Nuestros Ríos Son Navegables’ se mostraron confiados, acotando que «esta reprogramación permitirá llevar a cabo una edición conmemorativa a la altura de lo que representa este 50 aniversario del Rally», pese a que el cambio pueda generar inconvenientes entre los participantes.