El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 8 de enero de 2026 que ordenó la compra de bonos hipotecarios por 200.000 millones de dólares, buscando reducir los tipos de interés y cuotas mensuales que pagan los estadounidenses por sus propiedades.

«Como decidí no vender Fannie Mae y Freddie Mac durante mi primer mandato, ahora valen muchas veces esa cantidad —una auténtica fortuna— y tienen 200.000 millones de dólares en efectivo, por ello, estoy instruyendo a mis representantes para que compren $200.000 millones en bonos hipotecarios», escribió Trump en Truth Social.

Fannie Mae y Freddie Mac, principales empresas patrocinadas por el Gobierno (GSEs), estabilizan el mercado inmobiliario comprando hipotecas a bancos. Trump aseguró que esta medida «reducirá las tasas hipotecarias, las cuotas mensuales y hará que el costo de ser propietario de una vivienda sea más asequible».

Mecanismo tradicional del mercado

Históricamente, la Reserva Federal ha sido el mayor comprador de valores respaldados por hipotecas (MBS). Cuando la Fed u otras entidades como Fannie/Freddie adquieren volúmenes significativos de bonos hipotecarios, se reduce la oferta y bajan los tipos de interés de préstamos para vivienda.

Trump ha propuesto varias veces –última el año pasado– privatizar Fannie Mae y Freddie Mac mediante grandes ofertas públicas iniciales (OPI). Las GSEs fueron intervenidas por el Gobierno en 2008 durante crisis subprime y permanecen bajo conservatorship federal.

La orden ejecutiva busca reactivar demanda inmobiliaria en contexto de tasas altas post-pandemia y tensiones inflacionarias, posicionando a las empresas estatales como motor de política habitacional.