El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cumplió este jueves 8 de enero su primera semana al frente de la Gran Manzana, convertida en epicentro de conflicto internacional tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por EE.UU., mientras enfrentaba duras críticas de Israel por eliminar dos órdenes contra el antisemitismo.

El líder de 34 años, el alcalde más joven en la historia reciente y primer musulmán en el cargo, arrancó su primer día anunciando nombramientos, medidas para vivienda y transporte público, y firmando decretos clave.

Mamdani revocó todas las órdenes ejecutivas emitidas por su antecesor Eric Adams –acusado de corrupción federal en septiembre 2024–, argumentando «buena gobernanza». Estas medidas carecían de rango legislativo y eran modificables directamente por el nuevo alcalde.

«Gasolina antisemita», según Israel

El progresista eliminó dos decretos controvertidos: la definición amplia de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) y la prohibición a empleados municipales de participar en el movimiento BDS (boicot, desinversión, sanciones contra Israel).

El gobierno israelí reaccionó al día siguiente acusándolo de antisemitismo: «Mamdani muestra su verdadera cara al eliminar IHRA y levantar restricciones al boicot, echando gasolina antisemita sobre fuego abierto». El alcalde defendió no renovar las órdenes ejecutivas.

Juramento histórico con Corán

Mamdani asumió el 1 de enero en ceremonia simbólica jurando con la mano sobre dos ejemplares del Corán: uno familiar de su abuelo y otro manuscrito centenario de la Biblioteca Pública de Nueva York, en antigua estación de metro bajo el Ayuntamiento.

Se le vio viajar en metro desde su apartamento en Astoria, Queens, a la Alcaldía. Anunció mudanza futura a Gracie Mansion.

Maduro llega a Nueva York

En su primer fin de semana, presenció la captura de Maduro en operativo militar estadounidense, su traslado a Nueva York y reclusión en Centro de Detención

Metropolitano. «Atacar unilateralmente nación soberana es acto de guerra y violación derecho federal/internacional», escribió en redes.

En rueda de prensa reveló conversación telefónica con Donald Trump, «franco y directo», expresando rechazo al ataque venezolano. El lunes, Maduro se declaró «no culpable» y «prisionero de guerra» ante Corte Distrito Sur de Nueva York.

Mamdani presentará pronto su primer presupuesto preliminar y se reunirá con líderes sindicales. Medios locales advierten reto mayor: posible huelga de Asociación de Enfermeras de Nueva York el 12 de enero si no firman nuevos contratos.

Paro médico afectaría hospitales ante récord de casos de gripe en el estado.